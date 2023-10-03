Kaynat iç kilolar su gibi akıp gitsin! Herkes fit olmak ister: Oradan kiloları söküyor! Eviniz ve işyerinizde için

Göbek Yağlarını Yaktıran Haşlanmış Limon Kürü

Merhabalar, bugün sizlere bir ayda tam 7 kilo verdiren, göbek yağlarını eriten haşlanmış limon küründen bahsedeceğiz.

Haşlanmış limon kürünün en önemli malzemesi olan limon; asidik yapısı ile vücudumuza yerleşmiş olan yağları cayır cayır yakarak, göbek yağlarımızdan kurtulmamızda bizlere yardımcı oluyor. Bu kürün içerisinde kullandığımız zencefil ise taze veya toz şeklinde tercih edilebilir. Fakat bağışıklık sistemine çok büyük katkı sağladığı için taze zencefilin tercih edilmesi daha yararlı olacaktır.

Diğer bir malzeme olan tarçın; kan şekerinin dengelenmesinde, açlık ve tatlı krizlerinin önüne geçilmesinde muhteşem bir yardımcıdır. Aynı zamanda bu kürü öğünlerimizden önce kullanacağımız için yemek yerken çok fazla iştahlı olma halini de önlemektedir. Bu da özellikle kilo verme sürecindeki kişiler için oldukça önemli bir püf noktadır.

Gastrit, ülser gibi mide hassasiyeti olan kişiler bu kürü kullanmamalıdır. Ama onun dışında hafif hassasiyetiniz var ise, kaynama esnasında meyve asitlerinin oluşturduğu köpükleri üzerinden alıp kullandığınızda, vücudunuza hiçbir zararı dokunmadığını göreceksiniz. Ayrıca hamileler, emziren anneler ve düşük tansiyon rahatsızlığı bulunan kişiler bu kürü kullanmamalıdır. Çünkü bu kür; emziren annelerde sütü azaltabilir, düşük tansiyon hastalarında da tansiyonu düşürebileceği için tavsiye edilmiyor. Bunun dışında kritik düzeylerde kronik rahatsızlıkları olan kişiler hariç şeker hastaları ve yüksek tansiyon hastaları çekinmeden bu kürü kullanabilirler.

Yağ yaktıran haşlanmış limon kürünü kullandığınız süre boyunca; ekmek, tatlı, hamur işi ve özellikle rafine şeker dediğimiz çabuk kana karışan şekerlerden uzak durulmalıdır.

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Bununla Ayda 7 Kilo Vermiştim Diyeceğiniz Göbek Yağlarını Cayır Cayır Yaktıran Haşlanmış Limon Kürü

Malzemeler

1 adet limon

2 buçuk su bardağı su

1 çay kaşığı tarçın

Zencefil

Göbek Yağlarını Yaktıran Haşlanmış Limon Kürü Yapılışı

Limonu kabuklarını soymadan halka halka doğruyoruz. Eğer limon kabuğunun, yeterince temiz olduğundan emin değilseniz kabuklarını soyarak da kullanabilirsiniz.

Kaynama esnasında limon çekirdekleri suya fazla bir acılık verdiği için, mutlaka çekirdeklerini çıkarıyoruz.

Doğranmış olan limonları küçük bir tencerenin içerisine alıyoruz ve tencerenin içerisine 2 buçuk su bardağı su ilave ediyoruz.

Sonrasında üzerine 1 çay kaşığı tarçını da ilave edip kaynamaya bırakıyoruz.

Tencerede fokurdama başladıktan sonra en fazla 7-10 dakika kadar kısık ateşte kaynatıyoruz.

Kaynama esnasında meyve asitlerinin oluşturduğu köpükleri, kürü kullandığınız süre boyunca mideye dokunabileceğinden mutlaka bir kaşık yardımıyla alıyoruz.

Kaynamanın 5. dakikasında zencefil kullanıyoruz. Zencefiller, doğranmış veya yarım çay kaşığı toz halinde tercih edilebilir.

Hazır hale gelen haşlanmış limon kürünü, sabah ve akşam yemek yemeden yaklaşık 20 dakika önce bir bardak tüketiyoruz.