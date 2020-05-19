  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Tesbih namazı nasıl kılınır?

Görüşmeler hız kazandı! Fenerbahçe'de Dino Arslanagiç sesleri

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?

Fenerbahçe'de hangi futbolcular koronavirüse yakalandı?
için kalan
Aktüel

Kaynaşlı’da tüm taksiler dezenfekte edildi

DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların kullanımında olan taksiler Kaynaşlı Belediyesi ekiplerince 3 günde bir dezenfekte ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:08:14 -
Kaynaşlı’da tüm taksiler dezenfekte edildi

DÜZCE (İHA) – Korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların kullanımında olan taksiler Kaynaşlı Belediyesi ekiplerince 3 günde bir dezenfekte ediliyor.


Çin’in vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşan Korona virüs ile mücadele ülkemizde devam ederken, Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde de çeşitli önlemler alındı. Kaynaşlı Belediyesi, ilçede vatandaşların sıklıkla kullandığı taksilerde 3 günde bir dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. İlçe genelinde bulunan tüm ticari taksileri dezenfekte eden ekipler, vatandaşların sağlığı için 7 gün 24 saat esası ile hizmet vermeye devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı