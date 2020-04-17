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Aktüel

Kaynaşlı’da ilçe geneline dezenfektan yerleştirildi

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi, ilçe genelinde bir çok noktaya el dezenfektan kutuları yerleştirdi.

2020-04-17 20:30:41 -
Kaynaşlı’da ilçe geneline dezenfektan yerleştirildi

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı Belediyesi, ilçe genelinde bir çok noktaya el dezenfektan kutuları yerleştirdi.


Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi ile mücadele kapsamında Kaynaşlı Belediyesi ilçe genelinde bir çok noktaya el dezenfektan kutuları yerleştirdi. Özellikle vatandaşların sıklıkla bulunduğu otobüs duraklarına yerleştirilen el dezenfektanları vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin yaptığı açıklamada: ‘ Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs durakları ve ihtiyac duyulan farklı noktalara el dezenfektanları koyarak halkımızın sağlığını herseyden çok önemsiyoruz” dedi.

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