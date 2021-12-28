Kaynaşlı Belediye Başkanı: 'İçki ve kumar yasaklansın!'

Düzce'nin Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, alkollü içkilerin üretilmesinin, satışının ve tüketilmesinin yasaklanması çağrısı yaptı. Kadın Voleybol Takımı oyuncularının kıyafetlerini eleştirdiği için MHP'den 2020 yılında ihraç edilen Şahin, Milli Piyango, Spor Toto, Loto, İddaa, Ganyan gibi kumar oyunlarının durdurulması gerektiğini de kaydetti.

Şahin'in Facebook adresinden yaptığı açıklama şöyle:

"Anayasanın 58 maddesi: Devlet, "gençleri ALKOL düşkünlüğünden, UYUŞTURUCU maddelerden, KUMAR ve benzeri alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır" diyor.!!! Bu Kanuna göre ALKOLÜN üretilmesi, satışı ve tüketilmesinin yasaklanması gerekiyor.!!! Yine, Milli Piyango, Spor Toto, Loto, İddaa, Ganyan gibi kumar oyunlarının yasaklanması gerekir.!!! Kanunları uygulayalım, gençleri koruyalım.!!!"