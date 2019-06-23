Kaynarca’da yol çalışmaları sürüyor Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı şehrin muhtelif yerlerinde asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı şehrin muhtelif yerlerinde asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Kaynarca’da Sabırlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından bozulan bin 500 metre uzunluğundaki yol Büyükşehir Belediyesi eliyle yeni yüzüne kavuşturuldu. Asfalt öncesinde yol üzerindeki virajlar ve eğimler ortadan kaldırılırken; Sabırlı Mahallesi’ne ulaşımlar daha güvenli ve konforlu hale geldi. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada ise asfalt çalışmalarının planlanan program dahilinde devam edeceği ifade edildi.

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