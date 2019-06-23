0553 313 94 23

Kaynarca’da yol çalışmaları sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı şehrin muhtelif yerlerinde asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.

23 Haziran 2019 Pazar 15:21
Kaynarca’da yol çalışmaları sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı şehrin muhtelif yerlerinde asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.


Bu kapsamda Kaynarca’da Sabırlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından bozulan bin 500 metre uzunluğundaki yol Büyükşehir Belediyesi eliyle yeni yüzüne kavuşturuldu. Asfalt öncesinde yol üzerindeki virajlar ve eğimler ortadan kaldırılırken; Sabırlı Mahallesi’ne ulaşımlar daha güvenli ve konforlu hale geldi. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada ise asfalt çalışmalarının planlanan program dahilinde devam edeceği ifade edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 15:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya’da ırkçı terör korkutuyor
    1. Almanya’da ırkçı terör korkutuyor
    2. Yerine vekalet edecek isim belli oldu!
    3. Dünya çocukları Yalova’da buluştu
    4. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı hakim..
    5. Eğirdir’de başarılı öğrencilere..
    6. İstanbul’da oy verme işlemi sona erdi
    7. Çanakkale’de 41 mülteci yakalandı
    8. PKK'lı teröristler, çobanı katletti
    9. Trump'tan flaş İran açıklaması!
    10. Gezi gözlemcisi 'Oy ve Ötesi' yine..
    11. İBB seçimlerinde 'kitapçık' skandalı!..
    12. Şampiyon A Milli Erkek Voleybol..
    13. İstanbul’da sandıklar kapandı, sayım..
    14. Maltepe seçim sonuçları 2019 |..
    15. Hakurk'a Pençe Harekatı'yla terör..
    16. Güngören'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    17. Şile'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    18. Gaziosmanpaşa'da oylar sayılıyor! İşte..
    19. Sultangazi'de oylar sayılıyor! İşte..
    20. Esenler'de oylar sayılıyor! İşte ilk..
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Önce İmamoğlu'na şarkı yaptı, sonra suç duyurusunda bulundu!
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
    İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?