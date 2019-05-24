Kaynarca’da TÜBİTAK Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü

Sakarya’nın Kaynarca ilçesi Fatih Ortaokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği Bilim Fuarı açılışı yoğun katılımla gerçekleşti.

Fatih Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı projelerin sergilendiği fuarın açılışına;Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, Ak Parti Kaynarca İlçe Başkanı Ahmet Köseoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Harbi, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. TÜBİTAK tarafından öğrencileri bilim ve teknolojiye yönlendirmek amacı ile desteklenen bilim fuarları kapsamında Fatih ortaokul öğrencileri tarafından yapılan birbirinden nitelikli bir çok proje sergilendi.

Okulun içinde yapılan serginin açılış kurdelesini keserek fuardaki çalışmaları tek tek gezen Başkan Kefli, öğrencilerle ilgilenerek yapmış oldukları buluşları hakkında bilgi aldı. Bu tür çalışmaların öğrencileri bilimsel çalışmaya yönlendirdiğini söyleyen Belediye Başkanı Murat Kefli, "Gençliğimizin faydalı uğraşlar içinde olduğunu gördükçe, geleceğimiz ve gençliğimiz adına umutlanıyorum. Kaynarca Belediyesi olarak gençlere yaptığımız yatırımları geleceğimize yapılan yatırımlar olarak görüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençliğimizin her zaman yanında olarak onlara destek olmaya devam edeceğiz. Okulumuz Öğrencilerinin yürüttükleri projelerden dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.