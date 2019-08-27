0553 313 94 23

"Kaynaklar millete değil Kandil'e harcandı"

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu:- "Gönderilen her bir kuruşta milletin hakkı ve beklentisi var, ama bu kaynaklar millete değil Kandil'e harcandı"- Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen:- "(PKK ile işimiz olmaz) diyen CHP, bugün eğer PKK'dan bir sürü suça bulaşmış ve açığa alınmış kişilere 'can yoldaşım' diyebiliyorsa, bu durumunu sorgulamalı"

27 Ağustos 2019 Salı 19:37
"Kaynaklar millete değil Kandil'e harcandı"

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Gönderilen her bir kuruşta milletin hakkı ve beklentisi var, ama bu kaynaklar millete değil Kandil'e harcandı." dedi.

Güzeloğlu, belediye meclis toplantı salonunda, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile bağlı federasyonların üyelerinin yanı sıra şehit ve gazi ailelerini kabul etti.

Vatan, bayrak, ezan ve millet gibi birçok kutsal değer uğruna can veren, gazi olan ve mücadele etmeye devam eden korucuların önemli bir yere sahip olduğunu belirten Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Diyarbakır Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin mühür şehridir." dediğini anımsattı.

Güzeloğlu, belediyenin, millete hizmet, milletin hayatına her alanda katkı koymak ve devletin kaynaklarını milletin emrine tahsis etmek için devlet organizmasının en önemli kurumsal bir varlığı olduğunun altını çizerek, "Gönderilen her bir kuruşta milletin hakkı ve beklentisi var, ama bu kaynaklar millete değil Kandil'e harcandı. Millete hizmet için değil ihanete aktarıldı. Diyarbakır'ın gelişmesi ve kalkınması için değil de ihanet ideolojisinin her alanda güçlenmesine sarf olundu." diye konuştu.

"Devletin her kademesinde, 'Devlet milletine hizmet için vardır' şiarı ve düsturu içinde hizmet etmekteyiz." diyen Güzeloğlu, 4,5 aylık HDP belediyeciliği döneminde şehit ve gazi yakınlarının iş akitlerinin feshedildiğini fakat kendilerinin göreve gelmesiyle yanlışa fırsat vermediklerini ve tekrardan işe iadelerin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Kentin temel belediyecilik hizmetlerine hızlı bir şekilde kavuşturulacağını aktaran Güzeloğlu, ayrıca Diyarbakır'da şehit ve gazi ailelerinin kullanacağı bir binanın faaliyete girmesi için de çalışma başlatacaklarını bildirdi.

- "CHP durumunu sorgulamalı"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, belediye başkan vekillerine tam destek verdiklerini söyledi.

HDP'li belediyeler tarafından işten çıkartılan şehit ve gazi yakınlarının işlerine iade edilmesinden dolayı mutlu olduklarını aktaran Sözen, Güzeloğlu'na teşekkürlerini ilettiklerini bildirdi.

Muharrem İnce'nin de aralarında bulunduğu CHP'lilerin, İçişleri Bakanlığı tarafından hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret etmesine tepki gösteren Sözen, şunları kaydetti:

"Kendilerine şunu soruyuz, siz bugüne kadar Diyarbakır'a, Mardin'e geldiğinizde herhangi bir şehit ailemizi, gazimizi evlerinde ziyaret etme zahmetinde bulundunuz mu? Muharrem İnce, ziyaretinde Ahmet Türk'e 'can yoldaşım, dava arkadaşım' diye hitap etti. Bu da gösteriyor ki 'Bizim PKK ile işimiz olmaz' diyen CHP, bugün eğer PKK'dan bir sürü suça bulaşmış ve açığa alınmış kişilere 'can yoldaşım' diyebiliyorsa, ana muhalefet partisi bu durumunu sorgulamalı."

Sözen, ayrıca terör örgütü PKK'nın elinden oğlunu kurtaran Hacire Akar'ı da saygıyla andıklarını ve ellerinden öptüklerini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 19:37
  1. Diyarbakır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Odatv'nin 'Fethullah' aşkı!
    1. Odatv'nin 'Fethullah' aşkı!
    2. Halilağa 5. Yağlı Güreşlerinde..
    3. Çevreyi kirleten iş yerleri için..
    4. Putin, Erdoğan'ı havalimanından böyle..
    5. Çalımbay, hakem Fırat Aydınus’a ateş..
    6. Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset..
    7. "Kaynaklar millete değil Kandil'e..
    8. Avrupa borsaları günü yükselişle..
    9. İl Sağlık Müdürlüğünden selzedeler..
    10. Araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı..
    11. Afyonkarahisar’ın düşman işgalinden..
    12. Yalçın Topçu: Başkomutan Erdoğan'ın..
    13. Rus bakandan "Umarım İdlib'de durum..
    14. Çiçekçideki kavgada 1 kişiyi tabanca..
    15. Bıçaklı saldırıya uğrayan genç..
    16. "Türkiye'nin güvenli bölge adımı..
    17. Adil Rami, Ersun Yanal ve ekibiyle..
    18. Alanyaspor'da ayrılık
    19. İsrail ordusu kuzey cephesinde..
    20. 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa..
    21. GÜNCELLEME - Konya'da silahlı kavga: 2..
    22. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    23. Erkekler, kadına yönelik şiddeti etek..
    24. Trabzon’da heyelanda evde mahsur kalan..
    25. Şahin: “Suriye sınırı içerisinde..
    26. Büyük katliama sebep olacaktı! Ateşe..
    27. Kasık fıtığı neden olur? Kasık fıtığı..
    28. Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı
    29. Kuzenler arasındaki silahlı kavgada..
    30. Mısır Başbakanı'ndan Sudanlı..
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Parası ödenen F-35’lerin akıbeti ne olacak? ABD açıkladı
    Parası ödenen F-35’lerin akıbeti ne olacak? ABD açıkladı
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı