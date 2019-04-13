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Kaynak: “Üst sıraları yakalama adına 3 puan ile dönebilirdik”

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, 0-0 beraberlikle sonuçlanan Denizlispor karşılaşması sonrası yaptığı değerlendirmede, “Maçın geneline baktığımız zaman son 10 dakikası dışında istediğimiz oyunu oynadığımızı düşünüyorum.

13 Nisan 2019 Cumartesi 22:10
Kaynak: “Üst sıraları yakalama adına 3 puan ile dönebilirdik”

Boluspor Teknik Direktörü Orhan Kaynak, 0-0 beraberlikle sonuçlanan Denizlispor karşılaşması sonrası yaptığı değerlendirmede, “Maçın geneline baktığımız zaman son 10 dakikası dışında istediğimiz oyunu oynadığımızı düşünüyorum. Bizde üst sıraları yakalama adına 3 puan ile dönebilirdik” dedi.


Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Abalı Denizlispor sahasında Boluspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada iki takım da çok sayıda pozisyona girerken gol şanslarını değerlendiremedi. Maçta en net gol pozisyonunu ise Boluspor kazandığı penaltıyı gole çeviremeyerek kaçırdı. Bolusporlu İshak Çakmak 58. dakikada kullandığı penaltıda top kaleci Stackhowiak’ın müdahalesi ile direkten döndü.


Karşılaşmayı değerlendiren Kaynak, deplasmana gelirken Denizlispor’un şampiyonluğu kovalayan, hücum hattında çok tehlikeli önemli futbolcuları olan bir takım olduğunu bilerek geldiklerini ifade etti. Denizlispor’u iyi analiz ettiklerini hatırlatan Kaynak, “Bunu bilerek maçın ilk yarısında tempoyu düşürüp ilk yarıyı bitirip, maçın ikinci yarısında daha etkili pozisyonlar bulmayı düşündük ve bu pozisyonları da bulduk. Hatta penaltı bile kaçırdık. Maçların son 10 dakikasında Denizlispor’un her takıma karşı sayısı yüksek oyuncular ile karambollerle, çabuk, hızlı hücumdan ziyade kenar ataklarını başaran bir takımdı bunu analiz ettik. Analiz yaptığımızda tabi bizim penaltı ve golleri kaçıracağımız yoktu. Sonuç olarak istediğimiz 3puanda onu da alabilirdik. Maçın geneline baktığımız zaman son 10 dakikası dışında istediğimiz oyunu oynadığımızı düşünüyorum. Biz de üst sıraları yakalama adına 3 puan ile dönebilirdik. Bundan sonraki maçlarda Denizlispor’a başarılar diliyorum ve iyi bir maç olduğunu düşünüyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 22:10
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