Kaynak Holding'in kurucusu enselendi FETÖ'ye yönelikdüzenlenen operasyonda Kaynak Holding’in kurucularından Kemal Başkaya gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir isim ise dikkat çekti. Uzun zamandır aranan Kaynak Holding'in kurucularından Kemal Başkaya da operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

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