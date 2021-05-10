Kaymakpare tarifi | Kaymakpare nasıl yapılır?
Ramazan’da iftar sofralarının ardından çayların yanında kaymakpare tatlısı bir başka oluyor. Şerbetli tatlılar arasında kaymakpare tatlısının tarifi merak ediliyor. Peki, kaymakpare nasıl yapılır? Kaymakpare tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Kaymakpare tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
Hamuru için; 200 gr. Kaymak, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu, 4-5 su bardağı un
Şerbeti için; 2 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su
Kaymakpare nasıl yapılır?
Öncelikle şerbeti yaparak tatlı tarifine başlayın. Şeker ve suyu tencereye koyun ve 5-6 dakika kaynatın. Daha sonra soğumaya bırakabilirsiniz.
Hamuru için kaymak, sıvı yağ, kabartma tozu ve vanilini ekleyip harmanlamaya başlayın.
Unu da kontrollü şekilde ilave edip yuvarlanacak kıvama gelene kadar yoğurmanız gerekir.
Sürekli un eklemenize gerek yok. Ele yapışmadığı takdirde sıkıntı yok.
İstediğiniz büyüklükte yuvarlayabilirsiniz. 160 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişirmeniz gerekir.
Fırından çıkınca dikkatlice yağlı kağıt serili tepsiden farklı kaba alıp yerleştirin. Soğuk şerbeti sıcak tatlıya dökün.
Şerbeti yemek kaşığıyla her birinin üstüne dökebilirsiniz. Afiyet olsun