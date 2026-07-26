Kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi: farklı bir lezzetli tarife ne dersiniz? Hazırlık aşamaları
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kaymaklı ekmek kadayıfı, şerbetini tam çeken yumuşak dokusu ve üzerindeki taze kaymakla geleneksel Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Lezzetiyle hem damak çatlatan hem de farklı bir lezzet olan ekmek kadayıfı tatlısı tarifinde hazırlık için işte adım adım yapılışı...
Kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi
Malzemeler;
- 10 gr yaş maya
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı şeker
- 100 ml süt
- 1 yumurta
- 250 gr un
- Hamuru ıslatmak için:
- 1 su bardağı pekmez
- 2,5 su bardağı ılık su
Şerbeti için;
- 4 su bardağı şeker
- 5 bardağı su
- Birkaç damla limon suyu
Yapılışı:
Ilık sütün içerisinde mayayı ve şekeri eritin. Daha sonra bir kabın içerisine tüm hamur malzemelerini ekleyin ve yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru yuvarlak pişirme tepsinizin büyüklüğüne göre açın. (Tercihen 30 cm çapında) Açtığınız hamuru tepsiye yerleştirin ve mayalanması için yaklaşık 1 saat bekleyin. Mayalanan hamuru 250 derecede altı üstü kızarana kadar pişirin ve 1 gün dinlenmeye bırakın. Süre sonunla pekmezli su ile birlikte hamuru ıslatın. Şerbeti için; suyu ve şekeri kaynatın, içerisine birkaç damla limon suyu ilave edin. Koyulaştığında ocaktan alın. Şerbet soğuduktan sonra ekmek kadayıfını tepsiyle birlikte ocağın üzerine alın ve çevirerek yavaş yavaş şerbeti ilave edin. Sıcaklıkla birlikte şerbet daha iyi çekilecektir. Servis ederken üzerine kaymak ekleyin. Afiyet olsun.
Kaymaklı ekmek kadayıfı, şerbetini tam çeken yumuşak dokusu ve üzerindeki taze kaymakla geleneksel Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Bu eşsiz lezzeti evde mükemmel kıvamda hazırlamak için doğru ölçüde şerbet ve kaliteli malzeme kullanımı önemlidir
Kadın - Aile
Kırışıklıkları dert etmeyin: Yoğurt otu mucizesi! Her on kişiden biri kullanıyor... Bakın neymiş
Kadın - Aile
En az yarım saat içerisinde hazır: Gül reçeli (gülbeşeker) tarifi: Osmanlı’dan kalan asırlık tarif...
Kadın - Aile
Gerçekten çok şaşırttı! Saç dökülmesi için 2 günde saç çıkartan çözüm ne diye soranlar: Onlarla durdur
Kadın - Aile
İnsanlar ona artık 'Süper meyve' diyor! Yiyenler doktor yüzü görmüyor: Şifa kaynağı, damarları tertemiz yapıyor
Kadın - Aile
1 tatlı kaşığı bile yetiyor: 10 dakikada nakavt eden meşhur uyku çayı taktiği nasıl yapılır? Günde 1 fincan için yeter
Kadın - Aile
Gece sürünce sabah kırışıklıklar yok oluyor! Botoksa meydan okuyan en doğal yöntem: Yağları temizliyor
Yaşam
Porcini Mantarı nerede yetişiyor? Hakkında neler biliniyor? Adı ayı, çörek mantarı olarak biliniyor
Kadın - Aile
Aspirinli saç maskesi ve aspirinle saç bakımı 2026: Merak edilen en iyi yardımcı yollar! Bıçak gibi kes
Kadın - Aile
Pamuk kek (Bayatlamayan): iştahı kabartıyor! Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan tarif bakın neymiş
Kadın - Aile
Rüyada neden sürekli aynı kişileri görürüz? Bilim dünyası açıkladı... Bakın ne tespit edildi
Sağlık
Ayaklardaki bazı işaretleri kontrol edin diye söylediler: Kıllara ve terlemeye karşı uyarı sözleri
Kadın - Aile
Kilo verin... 24 saatte sıfırlıyor: Sabaha kadar kilonuz erisin gitsin! Jet hızıyla kiloları at...
Kadın - Aile
İşe yaramaz deyip geçmeyin: Zeytin yaprağı... 5-6 gün içinde silip atıyor.. İşte formülü ve adımları
Kadın - Aile
Boya kullanmadan açılan saç rengini koyulaştırma nasıl yapılır diyenler, 3 bardakla aç yeter: Herkes yapıyor
Kadın - Aile
1 tatlı kaşığı bile yetiyor: 10 dakikada nakavt eden meşhur uyku çayı taktiği nasıl yapılır? Günde 1 fincan için yeter