Kaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır? | Kaymaklı bulgur pilavı tarifi malzemeleri

Bulgur pilavı toplumumuzda severek tüketilen lezzetlerden biridir. Et ve tavuk yemeklerinin yanına çok yakışan bulgur pilavının en farklı tariflerinden birini derledik: Kaymaklı bulgur pilavı. Peki, kaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır? Kaymaklı bulgur pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Malzemeler

1 su bardağı pilavlık bulgur

üzerini 1 parmak geçene kadar su

1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 adet kırmızı kapya biber

1 orta boy soğan

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı kaymak

1 çorba kaşığı nane

1 çorba kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

Kaymaklı bulgur pilavı nasıl yapılır?

1 çay bardağı yeşil mercimeği üzerini geçene kadar suyla haşlayın.

1 adet soğanı doğrayın ve 1 adet kapya biberi küp küp doğrayın.

Tencereye 1 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyip, soğan ve biberleri kavurun.

Daha sonra içine 1 su bardağı pilavlık bulguru ve haşlanmış mercimeği de ilave edip, üzerine iki buçuk bardak sıcak su ve ağız tadınıza göre tuz ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp ocağın altını orta harlı ateşe getirin.

Kaynamaya başladıktan sonra da altını kısın.

Diğer yandan ufak bir tavada 2 çorba kaşığı kaymağı eritip, iyice köpürtün.

Üzerindeki oluşan köpükleri almayın.

Ocağın altını kapatıp 1’er çorba kaşığı nane ve pul biber ile 1 tatlı kaşığı karabiber eklenir.

Bu baharatları pişmekte olan pilavın üzerine gezdirin ve demlenmeye bırakın.