Koronavirüs salgın sürecinde Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek yardımları yapılmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara destek yardımı yapan devlet kurumlarından biri de kaymakamlıklardır. Söz konusu para yardımları kaymakamlıklar bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır.

Kaymakamlık tarafından organize edilen çeşitli yardımlar özellikle salgın sürecinde birçok vatandaşa iyi geldi. Düzenli yapılan para yardımı ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların mevzuatta yer alan başvuru şartlarını bulundurmaları gerekir. Peki, Kaymakamlıktan yardım parası nasıl alınır? Kaymakamlık yardım başvurusu nasıl yapılır?

Kaymakamlık yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Kaymakamlık yardım parası için başvuruda bulunacak vatandaşlar başvurularını şahsen gerçekleştirecekler. Öncelikle kendi kaymakamlıklarına gidecek olan vatandaşlar orada yer alan Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ulaşmaları gerekir. Daha sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlar bu vakıflara yardım parası başvurusunda bulunacaklarını belirtecekler. Bu vakıflar üzerinden başvuru formu dolduracak olan vatandaşlar kurum tarafından talep edilen diğer evrakları toplamaları gerekir. Tüm evrakları toplayan vatandaşlar başvuru işlemlerini tamamlayabilecektir.

Kaymakamlık yardım başvurusu için gerekli şartlar nelerdir?

Kaymakamlık yardımından yararlanmak isteyen vatandaşlar için sağlanması gereken şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekilde;

-Türk vatandaşı olunması gerekir.

-Muhtarlıktan fakirlik (muhtaçlık) belgesi alınmış olması gerekir.

-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yapılacak gelir testi sonucuna uygun olunması gerekir.

-Sosyal yardımlar kapsamında aynı anda farklı bir yardımdan faydalanılmaması gerekir.