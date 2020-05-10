Kaymakamlık Vefa Grubu’ndanZübeyde Hanım’a ziyaret

İzmir Karşıyaka’da faaliyet gösteren Kaymakamlık Vefa Grubu, Anneler Günü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın mezarına ziyarette bulundu.

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Kaan Coşkun, Karşıyaka İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muhittin Edirne, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, Karşıyaka İlçe Nüfus Müdürü Ertuğrul Öcek, Karşıyaka Kaymakamlığı Yazıişleri Müdür Vekili Mete Özel, Karşıyaka İlçe Müftüsü İsa Gürler, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Hasan Ayar ve Karşıyaka İlçe Tarım Müdür Vekili Ersoy Koral, Anneler Günü’nde Zübeyde Hanım’ı andı.

Karşıyaka İlçe Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, "Bugün çok çok özel bir günümüz. Gerçi bizim kültürümüzde her gün Anneler Günü. Anneler üstündür. Cennet anaların ayaklarının altındadır. Dünyada kutlanan özel bir gün olunca da bugün biraz daha fazla özen gösteriliyor. İlçemizde 100 yaşın üzerinde 20-25 annemiz var. Arkadaşlarımızdan bir grup onları ziyaret ediyor. Şehit annelerimiz var, onları ayrı bir grup ziyaret ediyor. Biz de Ata’mızın bize emaneti Zübeyde Hanım’ı Vefa Grubu olarak ziyaret etmek istedik. Yasal olarak dışarıya çıkması mümkün olan meslek gurubu arkadaşlarımızla geldik, görevimizi yaptık. Zübeyde Hanım’ın ruhuna bir Fatiha okuduk, çiçeğimizi takdim ettik. Allah bu millete, katkısı olan bütün büyüklerimize rahmet eylesin" dedi.