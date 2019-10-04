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Kaymakamlık sınavında kaç soru sorulacak?

İçişleri Bakanalığı bünyesinde alım yapılacak kaymakamlık sınavı için19-25 Eylül tarihlerinde başvuran adaylar kaymakamlık sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Peki, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak olan kaymakamlık sınavı ne zaman?

04 Ekim 2019 Cuma 22:12
Kaymakamlık sınavında kaç soru sorulacak?

İçişleri Bakanalığı bünyesinde alım yapılacak kaymakamlık sınavı için19-25 Eylül tarihlerinde başvuran adaylar kaymakamlık sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Peki, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak olan kaymakamlık sınavı ne zaman?

Kaymakamlık sınavı ne zaman?

2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık), 9 Kasım 2019 tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kaymakamlık sınavı nasıl uygulanacak?

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Kaymakamlık sınavında kaç soru sorulacak?

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Sınavda uygulanacak sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yöneti

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 22:13
  1. Ankara
  2. Kaymakamlık sınavında kaç soru sorulacak?
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