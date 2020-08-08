Kaymakamlık sınavı ne zaman kaymakamlık adayı şartları başvuruları

Kaymakamlık adaylığı sınavı başvuru şartları, kaymakamlık adaylığı sınavına kimler girebilir? İçişleri Bakalığı bünyesinde görev almak isteyen ve ilçe yönetimi görevini üstlenmek isteyen adayların girmek istediği 2020 kaymakamlık sınavı için kaymakamlık adaylığı sınavı ne zana, kaymakamlık adaylığı sınav başvuru şartları neler? ÖSYM tarafından yapılacak olan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına kimler girer? Soruları kaymakam olmak isteyenler tarafından merak edilmekte. Bilindiği üzere kaymakamlık adaylığı sınavı aynen diğer sınavlarda olduğu gibi ÖSYM tarafından yılda bir kez yapılmakta. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 2020-Kaymakamlık başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte adaylar kaymakamlık adaylığı sınav ücreti olan tututarı belirlenen bankalara yatırdıktan sonra Kaymakamlık adaylığı sınavı başvuruları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılmakta.

Kaymakamlık adayı sınavı ne zaman?

Geçen yıl ÖSYM tarafından İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık), 9 Kasım 2019 tarihinde

Ankara’da yapıldı. Kaymakamlık aday belirleme sınavı, saat 10.15’te başladı ve kaymakamlık sınav süresi 150 dakika (2,5 saat) olmuştu. 2020 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için kaymakam adaylığı sınavı başvuru şartları ve kaymakam adaylığı sınavı başvuru tarihi 2020 henüz ÖSYM tarafınan açıklanmış değil. Yine 2019’da Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvurular 19-25 Eylül tarihlerinde alınmıştı. Kaymakamlık sınavı 2020 başvuru tarihi yine bu tarihlerde olması bekleniyor.

Kaymakamlık adaylığı sınavına hangi bölüm mezunları girebilir

Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olanlar kaymakamlık sınavına girebilmekte. İşte kaymakamlık adaylığı sınavına girecek bölümler:

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden yani dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar katılmakta.

Hangi bölüm mezunları kaymakamlık sınavına girer?

Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi

Kamu Yönetimi

İktisat

İşletme

Maliye ve Finans

Sosyoloji

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Psikoloji

2020 kaymakamlık sınav başvuru şartları

Kaymakamlık adaylığı sınavına gireceklerin merak ettiği konular arasında kaymakamlık sınavı başvuru şartları gelmekte. İçişleri Bakanlığı kaymakamlık adaylığı sınavına girecek adayların sınavın yapılacağı yılın Ocak itibariyle 35 yaşını tamamlamamış (1 Ocak 1984 ve daha sonra doğmuş) olanların gireceği bir sınavdır. 35 yaşını tamamlamış adaylar kaymakamlık adaylığı sınavına girememekte.

Kaymakamlık adaylığı mülakat puanı nedir?

Kaymakamlık adaylığı sınavına giren adayların değerlendirmesi nasıl yapılacağı da merak edilen konular arasına yer almakta. Kaymakamlık adaylığı sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kaymakam adayları, sınavda en yüksek puanı alan adaydan başlanarak puan sırasına göre değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme sonrasında 70 ve üzeri puan adaylar için mülakata girmeye eriştiği söylenecektir.

Kaymakamlık adaylığı sınav ücreti ne kadar?

2019 kaymakamlık adaylığı sınavı için 19-26 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuru ücreti 216,00 TL geç başvuru ücreti ise 324,00 TL olarak yatırılmıştı.