2019 kaymakamlık sınavına ilişkin heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM'nin sınavla ilgili bilgileri açıklamasının ardından başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, kaymakamlık sınavı başvuru şartları nelerdir? 2019 kaymakamlık sınavı ne zaman? İşte detaylar...

Kaymakamlık sınavı başvuru şartları nelerdir?

ÖSYM henüz kaymakamlık sınavı başvuru şartlarını yayınlamasa da 2018'de yapılan kaymakamlık sınavı başvuru şartları şöyle;

Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar başvurabilecektir. Başvuruda; adayların fakülte bilgileri, beyana göre alınacaktır. Sınava başvuru koşullarını taşımayan, belirtilen fakültelerden mezun olmadığı halde başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava alınmayacak, sınava girmiş olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak ve atamaları yapılmayacaktır.

Sınava, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1983 ve daha sonra doğmuş) olanlar başvurabileceklerdir. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

2019 kaymakamlık sınavı başvuru tarihleri nedir? Sınav ne zaman?

Kaymakamlık sınavı başvuruları 19 Eylül ve 25 Eylül tarihleri aralığında yapılacak. Sınav 9 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.