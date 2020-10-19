Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen kaymakam adayları 2020 Kaymakamlık sınavına girdi. Kaymakamlık sınavı 18 Ekim Pazar günü saat 10.15'te ÖSYM tarafından yapıldı. Kaymakamlık sınavının tamamlanmasından sonra gözler kaymakamlık sınav sonuçlarına çevrildi. Kaymakamlık sınava giren adaylara 100 soru için 150 dakika verildi. Kaymakamlık sınav sonuçları, 18 Kasım Çarşamba günü ÖSYM’nin sonuç sayfası üzerinden duyurulacak.

2020 kaymakamlık sınav başvuru şartları

Kaymakamlık adaylığı sınavına gireceklerin merak ettiği konular arasında kaymakamlık sınavı başvuru şartları gelmekte. İçişleri Bakanlığı kaymakamlık adaylığı sınavına girecek adayların sınavın yapılacağı yılın Ocak itibariyle 35 yaşını tamamlamamış (1 Ocak 1984 ve daha sonra doğmuş) olanların gireceği bir sınavdır. 35 yaşını tamamlamış adaylar kaymakamlık adaylığı sınavına girememekte.

Kaymakamlık adaylığı mülakat puanı nedir?

Kaymakamlık adaylığı sınavına giren adayların değerlendirmesi nasıl yapılacağı da merak edilen konular arasına yer almakta. Kaymakamlık adaylığı sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kaymakam adayları, sınavda en yüksek puanı alan adaydan başlanarak puan sırasına göre değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme sonrasında 70 ve üzeri puan adaylar için mülakata girmeye eriştiği söylenecektir.