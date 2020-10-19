  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yaşam

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi başta olmak üzere üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerinde mezun olanların girdiği kaymakamlık sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:20:00 -
Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı? Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen kaymakam adayları 2020 Kaymakamlık sınavına girdi. Kaymakamlık sınavı 18 Ekim Pazar günü saat 10.15'te ÖSYM tarafından yapıldı. Kaymakamlık sınavının tamamlanmasından sonra gözler kaymakamlık sınav sonuçlarına çevrildi. Kaymakamlık sınava giren adaylara 100 soru için 150 dakika verildi. Kaymakamlık sınav sonuçları, 18 Kasım Çarşamba günü ÖSYM’nin sonuç sayfası üzerinden duyurulacak.

2020 kaymakamlık sınav başvuru şartları

Kaymakamlık adaylığı sınavına gireceklerin merak ettiği konular arasında kaymakamlık sınavı başvuru şartları gelmekte. İçişleri Bakanlığı kaymakamlık adaylığı sınavına girecek adayların sınavın yapılacağı yılın Ocak itibariyle 35 yaşını tamamlamamış (1 Ocak 1984 ve daha sonra doğmuş) olanların gireceği bir sınavdır. 35 yaşını tamamlamış adaylar kaymakamlık adaylığı sınavına girememekte.

Kaymakamlık adaylığı mülakat puanı nedir?

Kaymakamlık adaylığı sınavına giren adayların değerlendirmesi nasıl yapılacağı da merak edilen konular arasına yer almakta. Kaymakamlık adaylığı sınavında 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kaymakam adayları, sınavda en yüksek puanı alan adaydan başlanarak puan sırasına göre değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme sonrasında 70 ve üzeri puan adaylar için mülakata girmeye eriştiği söylenecektir. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüste heyecanlandıran gelişme! Seri üretim bandına oturan aşıdan ilk görüntü
Gündem

Koronavirüste heyecanlandıran gelişme! Seri üretim bandına oturan aşıdan ilk görüntü

Pfizer ve BioNTech ilaç şirketlerinin geliştirdiği yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşısının ilk görüntüleri yayınlandı.

Tedavülden kaldırılan Nuray Mert Ermenistan'ı savunan Garo için ses verdi
Gündem

Tedavülden kaldırılan Nuray Mert Ermenistan'ı savunan Garo için ses verdi

İşgalci Ermenistan'a karşı mücadele eden Azerbaycan'a "sivilleri katlediyor." iftirası atan terör sevici HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Gar..
Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay
Dünya

Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay

Yunan gazetesi To Vima'da yer alan bir haberde, geçtiğimiz hafta yapılan AB AB Konseyi toplantısında Yunanistan'ın önerisiyle 'Türkiye'ye si..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay