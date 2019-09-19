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Kaymakamlık sınav başvuru ücreti ne kadar?

2019 kaymakam sınav başvurusu haberleri: 2019 Kaymakamlık sınav başvurusunda bulunacakların beklediği kaymakamlık alım başvuru süreci başladı. İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavı için ÖSYM 2019 kaymakamlık alım başvuru sorgulama ekranını aktifleştirdi. Kaymakamlık başvuruları ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek. Kaymakamlık sınavına başvuracak adaylar Kaymakamlık sınav başvuru ücreti yatırmak zorunda. Peki Kaymakamlık sınav başvuru ücreti ne kadar? Kaymakamlık sınav başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

19 Eylül 2019 Perşembe 10:21
Kaymakamlık sınav başvuru ücreti ne kadar?

2019 kaymakam sınav başvurusu haberleri: 2019 Kaymakamlık sınav başvurusunda bulunacakların beklediği kaymakamlık alım başvuru süreci başladı. İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavı için ÖSYM 2019 kaymakamlık alım başvuru sorgulama ekranını aktifleştirdi. Kaymakamlık başvuruları ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek. Kaymakamlık sınavına başvuracak adaylar Kaymakamlık sınav başvuru ücreti yatırmak zorunda. Peki Kaymakamlık sınav başvuru ücreti ne kadar? Kaymakamlık sınav başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Kaymakam olmak isteyen adayların gireceği 2019 kaymakamlık sınavı başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyordu. İçişleri Bakanlığı kaymakam alımları ne zaman yapılacak?  İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı 2019 sorgulanmakta. İçişleri Bakanlığı kaymakam adayı alım ilanı yayınlandı. ÖSYM tarafından yayınlanan kaymakam alım ilan kılavuzuna göre, kaymakamlık sınav başvuruları, 19-25 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacak.

2019 kaymakamlık sınavı başvuru ücreti ne kadar?

Sınava girecek adaylar 19-26 Eylül 2019 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 216,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, 324,00 TL olan sınav ücretini aynı gün yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

Kaymakamlık sınav başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve İçişleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. 

ÖSYM'nin son dakika duyurusu ile kaymakamlık sınavı başvuru kılavuzu yayınlandı. Sınava başvurular, 19-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. 2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık), 09 Kasım 2019 tarihinde Ankara’da uygulanacaktır. 

 Kaymakamlık sınav başvurusu için tıklayınız

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:21
  1. Ankara
  2. Kaymakamlık sınav başvuru ücreti ne kadar?
  3. Kaymakamlık başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
  4. Kaymakamlık sınav başvuruları ne zaman yapılacak
  5. kaymakamlık sınav başvuru şartları 2019
  6. 2019 son dakika kaymakam alımları

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