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Kadın - Aile Kaymakamlığın projesi sayesinde kadınlar iş sahibi oldu
Kadın - Aile

Kaymakamlığın projesi sayesinde kadınlar iş sahibi oldu

Kaymakamlığın hayata geçirdiği proje kapsamında kadınlar iş imkanı buldu. Yapılan bez bebek ve amugrumiler birçok aileye ekmek kapısı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 10:37:00 -
Kaymakamlığın projesi sayesinde kadınlar iş sahibi oldu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM) bir çok kadın için aş kapısı oldu. Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilen malzemeler sayesinde amugrumi ve bez bebek yapan 20 kadın çalışma imkanı buldu. Kadınların ADEM merkezinde günlerce yaptıkları bez bebek ve çeşitli hediyeler satışa çıkarılıyor. Kadınların el emeği göz nuru yaptıkları hediyeler büyük ilgi görüyor. Tanesini 100 lira ile 200 lira arasında satan kadınlar hem iş öğreniyor hem de maaş alıyor. Ülkenin dört bir yanından sipariş alıp yapan kadınlar projenin devam etmesini istiyor. Güler Ataman "Aile destek merkezi koordinatörümüz sayesinde iş imkanı bulduk. Kaymakamlığın gönderdiği malzemelerle güzel hediyeler yapıp satıyoruz. Çok emek isteyen bir iş olduğu için güzel tepkiler alıyoruz. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

Şükran Durmuş isimli kursiyer ise kaymakama teşekkür ettiğini söyledi. Durmuş, "Bu proje sayesinde ipler gönderiliyor, bizler burada bez bebekler yapıyoruz. Ve ekmek kapısı oldu. Valiliklerin ve kaymakamlıkların sitelerinde paylaşılacak bu proje bizim için çok iyi oldu" diye konuştu.

ADEM Koordinatörü Sevilay Ataman, İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz sayesinde bir proje hayata geçirdiklerini söyledi. Ataman, "Kaymakamımıza çok teşekkür ederim. Kadınlarımız çok güzel faydalanıyor. 20 kursiyerimiz var ve yaptıkları bebeğe göre satıyorlar. 100 ile 200 lira arasında satılıyor. Bez bebek ve bir çok hediyelik ürün proje kapsamında ekmek kapısı oldu" şeklinde konuştu.

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