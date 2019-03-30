Kaymakamlar Antik Kent’te buluştular Kütahya’nın Dumlupınar ve Altıntaş Kaymakamları Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber’i ziyaret ettiler.

Kütahya’nın Dumlupınar ve Altıntaş Kaymakamları Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber’i ziyaret ettiler.

Ziyarette Aizanoi Antik Kentini Kaymakamlık Rehberi Hüseyin Karaaslan ile birlikte gezen Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Altıntaş KaymakamıMustafa Sait Arcaklıoğlu Rehber Hüseyin Karaaslan’dan Aizanoi Antik Kenti ve Çavdarhisar hakkında bilgi aldı. Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Berber, Dumlupınar ve Altıntaş Kaymakamlarını ilçedemisafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakamlar, Zeus tapınağı ve Dünyanın ilk borsasını gezip hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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