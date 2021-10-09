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Yerel Kaymakam Yelek'ten karakol ziyareti
Yerel

Kaymakam Yelek'ten karakol ziyareti

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek bölgede görev yapan güvenlik güçlerine moral verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 16:11:00 -
Kaymakam Yelek'ten karakol ziyareti

İlçede terörle mücadele kapsamında önemli bir bölgede bulunan Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Yelek, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Mehmet Durmuş’tan karakol ve bölge hakkında bilgi aldı.

Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığını gezen Kaymakam Yelek, görevli güvenlik güçleriyle görüşerek, yürüttükleri mücadelede gösterdikleri üstün başarıları nedeniyle teşekkürlerini iletip sohbet ederek onlara moral verdi.

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