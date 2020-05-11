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Aktüel

Kaymakam Yavuz ve Başkan Şahin’den Medetli köyüne ziyaret

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçeye bağlı Medetli Köyü’nü ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:27:32 -
Kaymakam Yavuz ve Başkan Şahin’den Medetli köyüne ziyaret

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçeye bağlı Medetli Köyü’nü ziyaret etti. Yavuz ve Şahin, Medetli Köyü’nde tadilat yapılan muhtarlık konağı ve köy kıraathanesinde incelemelerde bulundular. Köy Muhtarı Gürhan Karaca’dan köy ile ilgili çeşitli bilgiler alan Kaymakam Yavuz, muhtarın isteklerini not etti.

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