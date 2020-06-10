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Aktüel

Kaymakam Yaran kırsal mahallelerde

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Yusuflu Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin problemlerini dinledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:15:51 -
Kaymakam Yaran kırsal mahallelerde

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Yusuflu Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinlerinin problemlerini dinledi.


Ziyarette vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, vatandaşlardan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uymalarını istedi. Yaran, "Tedbirlere uyduğumuz ölçüde sağlıklı kalırız ve bu virüsün daha fazla kişiye bulaşmasına engel oluruz. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım, sosyal mesafeyi koruyalım, dışarıda mutlaka maske takalım ve temizliğe bu zorlu süreçte daha fazla özen gösterelim” dedi.


Yusuflu Mahallesi ziyaretinde Kaymakam Yaran’a Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya eşlik etti.


Mahalle sakinleri, ziyaret nedeniyle duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

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