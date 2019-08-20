Kaymakam yangın alanlarını inceledi

Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, Marmara Adası’nda meydana gelen yangında zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Uğuz, Marmara Adası’nda başlayan yangından zarar görenlerin ihtiyaçlarını tespit etmek üzere vatandaşları olay yerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Uğuz, yangının verdiği hasarı yakından inceledi. İncelemenin ardından bir araya geldiği vatandaşlara, yangında zarar gören halkın zararının karşılanabilmesi için hasar tespit çalışmalarının hızlandırılarak bir an önce sonlandırılacağını belirten Kaymakam Uğuz, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde, tüm kamu kurum-kuruluşları ve STK’ların katılımı ile ağaçlandırma seferberliğinin başlatılarak Marmara Adası’nın yeniden eski doğal güzelliğine ve yeşilliğine kavuşacağını dile getirdi.