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Kaymakam Vedat Yılmaz , şehit annelerini unutmadı

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçedeki tüm şehit annelerini ve 100 yaşın üzerindeki iki anneyi ziyaret ederek, Anneler Günü’nü kutladı ve çiçek sepeti hediye etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:08:12 -
Kaymakam Vedat Yılmaz , şehit annelerini unutmadı

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, ilçedeki tüm şehit annelerini ve 100 yaşın üzerindeki iki anneyi ziyaret ederek, Anneler Günü’nü kutladı ve çiçek sepeti hediye etti.


Alaplı İlçe Emniyet Müdürü Fatih Küçükdağ ve Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Salih Murat Yılmaz’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde, Kaymakam Vedat Yılmaz şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek, çiçek takdim edip Anneler Günü’nü kutladı. Şehit anneleri ve aileleriyle bir süre sohbet eden ve ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Kaymakam Vedat Yılmaz, "Vatanımız ve milletimiz için canlarını veren şehitlerimize, her zaman minnet borçluyuz. Şehitlerimizin aileleri, vatanımızın bize emanetidir. Her zaman onların yanındayız. Tüm şehit annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.


Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve beraberindekiler ayrıca, 104 yaşındaki İpek Yıldız’ı Gümeli beldesindeki, 100 yaşındaki Hava Özcan’ı da Belen köyündeki evlerinde ziyaret ederek, Anneler Günü’nü kutladılar. Kaymakam Yılmaz, "Her biri birer tarih olan bu annelerimize ve tüm annelerimize Allah uzun ömürler versin. Onlar, bizim yaşayan tarihimiz" dedi.

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