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Kaymakam Türkmen’e veda yemeği

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Kaymakamlığı çalışanları, Mardin’in Ömerli ilçesine atanan Kaymakam Hamza Türkmen onuruna veda yemeği verdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:16
Kaymakam Türkmen’e veda yemeği

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Kaymakamlığı çalışanları, Mardin’in Ömerli ilçesine atanan Kaymakam Hamza Türkmen onuruna veda yemeği verdi.


Çatak Kaymakamlığı bahçesinde Kaymakam Türkmen onuruna verilen veda yemeğine Cumhuriyet Savcısı İlker Çağatay Aydın, Hakim Merve Hilal Aydın, Çatak Tabur Komutanı Yüzbaşı Deniz Kün, İlçe Emniyet Amir Vekili Ahmet Taşdemir, Ezdinan Aşiret Reisi Mehmet Salih Özbek, kurum amirleri, okul idarecileri, muhtar, esnaf, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Kaymakam Türkmen, veda konuşmalarının kendisine her zaman zor geldiğini belirterek, yemeğe katılan davetlilere teşekkür etti. Türkmen, “Kıymetli Çataklılar, bir yıl önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım Çatak Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliği görevini şerefle, onurla yaptığımı bilmenizi isterim. Bir yıl içinde Çatak’a birçok hizmet sığdırdık. Çatak’tan birçok şey öğrendik ve tecrübe kazandık. Eğitim, sağlık ve sanat üzerine yaptığımız hizmetlerin takdirleri her ne kadar şahsıma iletilse de asıl takdiri hak edenler sizlersiniz. Bütün çalışma arkadaşlarım, Çatak için kurduğum hayallerin gerçekleşmesi için canla başla çalıştılar. Biz her zaman ön planda durduk, tebrikleri aldık, fakat yaptığımız tüm hizmetlerin gerçekleşmesi onların sayesinde olmuştur. Her birinizin emeği için teşekkür ediyorum. Buradan sizlerin huzurunda şahsım adına en büyük teşekkürü diyar diyar dolaşan, bana destek olan eşim ve çocuklarıma yapmak istiyorum. Gittiği her yerde mutlu olmasını bilen, en stresli ve en zor anımda tahammül eden eşime, daha 5 yaşında 4. öğretmenini değiştiren oğluma, 3 yaşında en sevdiği arkadaşlarından ayrılacak olan kızıma özellikle teşekkür ediyorum. Mardin Ömerli’ye yolu düşen tüm kardeşlerimi ağırlamaktan onur duyarım, mutlu olurum. Bizden sonra bayrağı devralacak Çatak’ın yeni Kaymakamı Ekrem Çeçen Beyefendinin bizden devralacağı bayrağı bizden çok daha yükseklere taşıyacağından inancım tamdır. Hiç şüphem yoktur. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim. Sizlere hakkımı helal ediyorum, eğer sizler üzerinde bir hakkım varsa lütfen sizde hakkınızı helal edin, sağlıcakla kalın” dedi.


Daha sonra Hamza Türkmen ve eşi Pınar Türkmen, katılımcılarla vedalaşarak, helallik istedi. Türkmen’e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan adına Çatak Tabur Komutanı Yüzbaşı Deniz Kün ile Ezdinan Aşiret Reisi Mehmet Salih Özbek plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:16
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