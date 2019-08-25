0553 313 94 23

Kaymakam Türkman için veda yemeği

Van’ın Edremit Kaymakamlığına atanan Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman’ın onuruna veda yemeği verildi.

25 Ağustos 2019 Pazar 19:03
Kaymakam Türkman için veda yemeği

Van’ın Edremit Kaymakamlığına atanan Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman’ın onuruna veda yemeği verildi.


Şemdinli Belediyesi tarafından Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde verilen veda yemeğine çok sayıda vatandaş katıldı. Yemekte konuşan Kaymakam Türkman, severek hizmet ettiği Şemdinli’den kendisi için artık ayrılık vakti geldiğini belirtti. Türkman, “Artık veda vakti. Vedalar her zaman zor olur. Siz Şemdinlilerin bir sözü vardır, odama gelen herkes bunu söylemiştir. ‘Şemdinli’ye gelen ilk ağlar, nasıl bir yere geldim? Diye, ama burada yaşamaya başlayınca, dostluklar kurmaya başlayınca giderken de ağlarlar.’ Ben buraya severek geldim, ama herhalde ağlayarak gideceğim. Şemdinli, ilçe olduğundan bugüne kadar hak ettiği hizmetlere kavuşmamıştı. Benim buraya gelirken tek derdim vardı, o da siz kıymetli Şemdinlilere hizmet etmekti. Belediyedeki arkadaşlarla kısa bir zaman içerisinde toplanıp güzel projeler yaptık ve güzel şeylere imza attık. Belediyecilikte yaptığımız hizmetler hepinizin malumu. 2,5 yıldır özellikle ilçe merkezinde bir terör sıkıntısı yaşanmadı. Bu konuda da bütün kurumlarımızla birlikte çalıştık. Hepinizden isteğim, hakkınızı helal edin. Yakın bir yerdeyim. Van’dayım, sizi oraya da bekliyorum” dedi.


Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ise, hizmetlerinden dolayı Kaymakam Türkman’a teşekkür ederek, “Kaymakamımız, kaymakam sıfatıyla umut, belediyecilik anlamıyla da ders bıraktı, Onun için Şemdinliler adına kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


Türkman, takdim edilen plaketleri alarak davetlilerle vedalaştı. Yemeğe 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Emniyet Müdürü Murat Evren, AK Parti teşkilatı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 19:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'nin imdadına yine CHP koştu
    1. HDP'nin imdadına yine CHP koştu
    2. Günlük kiralık eve baskın sırasında..
    3. Kaymakam Türkman için veda yemeği
    4. Çeşme’de 31 göçmen yakalandı
    5. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi..
    6. Futbol: TFF 1. Lig
    7. G7’nin sefasını First Lady’ler sürüyor
    8. Kuveyt ve Polonya dışişleri bakanları..
    9. MSB: "Pençe-3 Harekatı’nda, 4’ü hava..
    10. Malazgirt Zaferi etkinlikleri son buldu
    11. Trabzon Toplu Açılış Töreni
    12. MHP İl Başkanı Pehlivan: Malazgirt..
    13. PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist..
    14. Manchester City 3 puanı 3 golle aldı
    15. 10. Ulusal Dağ Bisikleti Yarışları
    16. İslam'ı ve Müslümanları hedef alan..
    17. Türkiye boğa güreşleri şampiyonası..
    18. Fenerbahçe'nin yeni transferi..
    19. 6 suçtan aranan şahıs yakalandı
    20. Tırmanma rallisinin 5. etabı tamamlandı
    21. Trump'tan G7'de İran yorumu
    22. Çocuklar kurulan parkurlarla survivor..
    23. Şuhut’ta Zafer Yolu Kültür ve Sanat..
    24. Ürdün'de "Tetikte Aslan 2019"..
    25. Erdoğan'dan o belediyeye ziyaret
    26. Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası
    27. Monaco beraberlikle yetindi
    28. Trabzon Toplu Açılış Töreni
    29. Sakarya'daki programda ilginç olay!..
    30. Hatay’da bitki örtüsü ve zeytinlik..
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek