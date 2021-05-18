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Gündem Kaymakam sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı 2021 kaymakamlık sınav başvuru şartları
Gündem

Kaymakam sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı 2021 kaymakamlık sınav başvuru şartları

Kaymakamlık sınav başvurusu, kaymakamlık sınav başvurusu ne zaman? Kaymakamlık sınav başvuruları ne zaman? Kaymakamlık sınav başvurusu nasıl yapılır? soruları üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan ve kaymakamlık sınavına hazırlanan adaylar tarafından merak ediliyor. 2021 kaymakamlık sınavına ilişkin Resmi Gazete’de son dakika kaymakamlık aday sınavı açıklaması geldi. Peki 2021 kaymakamlık adayı sınavı ne zaman? Kaymakam sınav başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nereden yapılacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 08:55:00 - 2021-05-18 09:02:53
Kaymakam sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı 2021 kaymakamlık sınav başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı 110 kaymakam adayı alacağını duyurdu. Kaymakamlık alım ilanınından sonra adaylar 2021 kaymakamlık adayı sınav tarihini sorgulamaya başladı. Peki kaymakamlık sınavına kimler başvuru yapacak?

2021 kaymakam sınavı ne zaman?

Kaymakam sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? Kaymakamlık alımı sınav başvuruları 26 Mayıs-2 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılabilecek.

Kaymakamlık sınavına kimler başvuracak?

Kaymakamlık sınavına hukuk fakültesi ile uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümü mezunları başvurabilecek.

Kaymakamlık sınavı başvuru tarihi

Adaylar 26 Mayıs-2 Haziran arasında ÖSYM üzerinden başvurabilecek.

Kaymakamlık sınavı başvurusu nereden yapılacak?

Başvurular 26 Mayıs - 2 Haziran arasında ÖSYM'nin internet sayfasından yapılacak.

Kaymakamlık sınav başvuru şartları

01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olan adayların başvurabileceği sınav 10 Temmuz'da yapılacak. Yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan alan adaylardan 440'ı mülakata davet edilecek.

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