Kaymakam sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı 2021 kaymakamlık sınav başvuru şartları

Kaymakamlık sınav başvurusu, kaymakamlık sınav başvurusu ne zaman? Kaymakamlık sınav başvuruları ne zaman? Kaymakamlık sınav başvurusu nasıl yapılır? soruları üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan ve kaymakamlık sınavına hazırlanan adaylar tarafından merak ediliyor. 2021 kaymakamlık sınavına ilişkin Resmi Gazete’de son dakika kaymakamlık aday sınavı açıklaması geldi. Peki 2021 kaymakamlık adayı sınavı ne zaman? Kaymakam sınav başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nereden yapılacak? İşte detaylar.