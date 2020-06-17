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Aktüel

Kaymakam Sayar’dan kan bağışı

Van’ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar Kızılay kan bağışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:32:34 -
Kaymakam Sayar’dan kan bağışı

Van’ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar Kızılay kan bağışında bulundu.


Açıklamalarda bulunan Kaymakam Sayar, kan bağışında bulunan vatandaşlara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Kan bağışının önemine değinen Sayar, "Kan bağışında bulunmak bir hayatı kurtarmakla eşdeğerdir. Aynı zamanda kendi sağlığımız için de kan bağışında bulunmak gerekiyor. Vatandaşlarımızın bu tür kampanyalara duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Kan bağışı kampanyasında görev alan arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

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