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Kaymakam Şahin’den bayram ziyaretleri

Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerini ve güvenlik güçlerini ziyaret etti.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:23
Kaymakam Şahin’den bayram ziyaretleri

Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerini ve güvenlik güçlerini ziyaret etti.


İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy ve İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti.


Şehit ailelerini her zaman ziyaret ettiklerini belirten Kaymakam Şahin, "Devletimizin en kıymetli varlıkları olarak gördüğümüz aziz şehitlerimizin ailelerine devletimizin tüm kapıları daima açıktır. Her zaman, her fırsatta şehit aileleriyle birlikte olmaya çalışıyoruz. Allah geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip eylesin inşallah. Şehitlerimizin anne babalarına, eşlerine ve çocuklarına bir defa daha Allah’tan sabır diliyorum. Şehit ailelerimiz bizler için çok kıymetli, rahmetli şehitlerimizin bizlere emanetleridir. Bizler de onların evlatlarıyız" diye konuştu.


Kaymakam Şahin, daha sonra İlçe Emniyet Amirliğini ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görevli personelin bayramlarını kutladı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:23
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