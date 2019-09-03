Kaymakam Öner şampiyonları ödüllendirdi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, 2019 IPC Atletizm Gençler Dünya Şampiyonasında finallerde ilçeyitemsil eden sporcuları ve antrenörlerini makamında ağırladı. Öner, 1-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında İsviçre’nin Nottwill şehrinde düzenlenen 2019 IPC Atletizm Gençler Dünya Şampiyonasında; U-17 bayanlarda 400 metre Dünya Şampiyonu, bin 500 metre Dünya Şampiyonu ve Uzun Atlama Dünya ikincisi olan Muhsine Gezer ve U-20 bayanlar 400 metre Dünya Üçüncüsü olan Sevim Demircan’ı çeyrek altınlaile ödüllendirildi.

Başarılı sporcuları makamında kabul eden Öner, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılarından dolayı sporcularla gurur duyduğunu söyledi. Kaymakam Öner,“İlçemizi, ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden genç sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. İlçemizde BENGİ eğitim projesi ve “Sporda Yetenek 10’la Gelecek” spor projelerimiz halen uygulanmaktadır. Geçtiğimiz yıldan bu yana uygulanmakta olan bu projelerin çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi yetişmesi noktasında ne kadar isabetli projeler olduğunu birçok başarılar vesilesiyle görmüş oluyoruz. Genç sporcularımızın gelişimlerine katkı sağladıkları için Burhaniye Özel Sporcular Spor Kulübü Derneğine ve öğrencileriyle yakından ilgilenen hocamız Deniz Erenoğlu’na teşekkür ediyorum. Özellikle gençlerimizin, şampiyon sporcularımızın öğretmenleri ve antrenörlerimizin onlar üzerinde emeği çok büyük. Gençlerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada bulunan sekiz öğrencimizin de yeni başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum.” dedi.