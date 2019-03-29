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Kaymakam, öğrencilerle kitap okudu

Samsun’un Havza İlçe Kaymakamı Metin Yılmaz ve ilçe kurum müdürleri Samsun İçin Okuma Vakti Projesi kapsamında Bekdeğin İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle kitap okudu.

29 Mart 2019 Cuma 10:28
Kaymakam, öğrencilerle kitap okudu

Samsun’un Havza İlçe Kaymakamı Metin Yılmaz ve ilçe kurum müdürleri Samsun İçin Okuma Vakti Projesi kapsamında Bekdeğin İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle kitap okudu.


Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce her hafta farklı bir okulda düzenlenen Samsun İçin Okuma Vakti Projesi bu hafta Bekdiğin İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleşti. Samsun İçin Okuma Vakti ve Havza Okuyor Projeleri kapsamında İlçe Kaymakamı Metin Yılmaz ve ilçe kurum müdürleri bir ders saati boyunca öğrencilerle beraber okuma faaliyeti gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:28
  1. kitap

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