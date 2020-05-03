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Kaymakam Mutlu’da destek için başvurun çağrısı

Gaziantep’in Araban ilçesinde Kaymakam Abdulhamit Mutlu, pandemi sürecinde iş yerini kapalı tutan esnaflara bin TL’lik destek için e-devlet üzerinden başvuru yapın çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 11:09:43 -
Kaymakam Mutlu’da destek için başvurun çağrısı

Gaziantep’in Araban ilçesinde Kaymakam Abdulhamit Mutlu, pandemi sürecinde iş yerini kapalı tutan esnaflara bin TL’lik destek için e-devlet üzerinden başvuru yapın çağrısında bulundu.


Yeni tip korona virüs ile tedbirleri kapsamında iş yerleri kapalım olan esnafa Bin liralık yardım alabilmeleri için başvuru çağrısı yapan Kaymakam Mutlu, ’’Değerli Esnaflarımız, salgın hastalık nedeniyle iş yerleri kapalı olan Esnaflarımızın 3.faz yardımlar kapsamında e-devlet üzerinden Bin lira destek için başvurularını yapmaları rica olunur. Bu yardım haricinde ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak biz Esnaflarımıza 500 lira veriyoruz. Başvuru yapan 47 esnafımıza ödemeleri yapıldı. Almayan esnaflarımızın bizlere başvuru yapmaları önemle duyurulur’’ diye konuştu.

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