Kaymakam Köken’e gelen çiçekler açık arttırmayla satıldı

Mersin’in Mut ilçesinde 26 Ağustos 2019 tarihinde göreve başlayan Kaymakam Muammer Köken, kendisine gelen tebrik çiçeklerini açık arttırma usulü ile sattı. Köken, çiçek satışından elde edilen geliri ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı olarak dağıtacak.

Kırıkkale’nin Keskin İlçe Kaymakamı iken Mersin’in Mut İlçe Kaymakamlığına atanan Muammer Köken, 26 Ağustos 2019 tarihinde göreve başladığı tarihten itibaren, kendisine gelen tebrik çiçeklerini çöpe atmak yerine Mut Karacaoğlan Çınaraltı parkında açık arttırma usulü ile almak isteyen vatandaşlara satarak, gelirini ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı olarak dağıtacaklarını söyledi.

Orkide isimli çiçeği kendisi 100 TL karşılığında alan Kaymakam Muammer Köken konuşmasında, “Burada Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız ve Halk Eğitim Müdürlüğümüz hayırlı bir işe vesile oluyorlar. Bildiğiniz üzere 26 Ağustos’ta göreve başladım. Vatandaş ve esnaflarımıza çok teşekkür ediyoruz. İlçemizin önde gelenleri bizlere hoş geldin anlamında çiçekler hediye etti. Biz de bunu yine hayırlı bir işe vesile kılmak için ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapılması amacıyla burada bir mezat şeklinde, Çınar altında bunu satmaya karar verdik. Burada arkadaşlarımız elde ettikleri gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ihtiyaçlarına kırtasiye şeklinde cevap verecekler. İnşallah güzel olur hem de bu çiçekler daha uzun ömürlü daha bakımlı hale gelir diye düşünüyoruz. Sizlere de bu konuda verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum” dedi.

İkinci çiçeği ise Halk Eğitim Müdürlüğü adına satın alan Müdür Tuna Mutluyol ise, “Kaymakam beyin düzenlediği bu güzel kampanyada ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin kırtasiye ihtiyaçları için Halk Eğitim Merkezine bu güzel çiçeği biz almış bulunmaktayız. Bu güzel duyarlı mesajlardan dolayı Kaymakam beye teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından 26 adet çiçek vatandaşların alımına sunuldu.