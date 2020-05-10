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Aktüel

Kaymakam Kaya şehit annelerinin günlerini kutladı

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya Anneler Günü nedeniyle ilçedeki şehit annelerinin anneler gününü çiçek vererek kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 17:16:09 -
Kaymakam Kaya şehit annelerinin günlerini kutladı

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya Anneler Günü nedeniyle ilçedeki şehit annelerinin anneler gününü çiçek vererek kutladı.


Beraberinde İlçe Emniyet Amiri Enes Dündar ve İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Boztepe oldu halde ilçe merkezinde bulunan 3 şehit annesini ziyaret ederek, anneler günlerini kutlayarak, çiçek verdi. Kaymakam Muhammed Kaya "Sizler bu ülke için evlatlarınızı şehit verdiniz, sizler bizim baş tacımızsınız, bizler de sizin bir evladınız, bir kardeşiniz. Sizler bugün değil her gün bizim için değerlisiniz" dedi. Kaymakam Kaya ve beraberindekiler hijyen ve sosyal mesafe kurallarına da büyük önem verdiler. Kırsal mahalleler de ise İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerini ziyaret ederek, günlerini kutlayıp, çiçek verdiler.

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