Kaymakam Halim: Organize Jeotermal Sera Bölgesi Simav’ı ihya edecektir

Kütahya’nın Simav ilçesinde organize jeotermal sera bölgesi kurulmasıyla ilgili, Kütahya’da yapılan bilgilendirme toplantısında önemli kararların alındığı bildirildi.

Simav kaymakamı Türker Çağatay Halim, Çitgöl Beldesi sınırları içinde kurulacak olan ‘ Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin yalnızca Simav’a değil, Kütahya’ya önemli bir katma değer sağlayacağını belirtti. Kaymakam Halim “ Simav’daki seralarda yıllık 10 bin ton domates, 200 ton salatalık, 50 ton çilek, 30 ton biber üretiliyor. Kütahyagenelindeki seraların yüzde 85’i Simav’da bulunuyor. Bu sebeple, Simav’da tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulmasını ve alt başlığının da sera olmasını istiyoruz. Yaklaşık 150 üreticinin seracılıkla uğraştığı ilçemizde 319 dekar sıcak sera, 148 dekar da soğuk sera var. Gerçekleşecek projenin yalnızca Simav’ın değil Kütahya ilimizin de vizyon projelerinden biri olacağına yürekten inanıyor, destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.