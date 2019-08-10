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Kaymakam Güven’in Kurban Bayramı mesajı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:19
Kaymakam Güven’in Kurban Bayramı mesajı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, Kurban Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayımladı.


Kaymakam Güven, mesajında, “Toplumumuzda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan Bayramlarımız, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz, sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel günlerimizdir. Milletimizin manevi değerlerinin ve tarihin engin derinliklerinden gelen sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günlerdir, Bayramlarımız. Bu duygularla Kurban Bayramının insanlığa, ülkemize ve halkımıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, başta Pazaryeri halkı olmak üzere; tüm milletimizin ve kamu çalışanlarımızın mübarek Kurban Bayramlarını içtenlikle kutluyor, sağlık ve mutluluk içinde, nice huzurlu günlere hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum” ifadesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:19
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