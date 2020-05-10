Kaymakam Güney ve Başkan Yalçın Şehit Annelerini Unutmadı

Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anneler Günü münasebetiyle ilçede yaşayan şehit annelerine çikolata, kolonya ve bitki sepeti hediye etti.

Kaymakam Güney ve Başkan Yalçın’ın hediyeleri, Talas Vefa Destek Grubu tarafından ilçede yaşayan şehit annelerine ulaştırıldı.

Şehit anneleri de kendilerine her zaman değer veren ve unutulmadıklarını gösteren Kaymakam Güney ve Başkan Yalçın’a teşekkür etti.