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Kaymakam Güneş’ten Dağdibi ve Eşmepınar köyü ziyaretleri

Muş’un Hasköy kaymakamı Murat Güneş, Dağdibi ve Eşmepınar köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:54
Kaymakam Güneş’ten Dağdibi ve Eşmepınar köyü ziyaretleri

Muş’un Hasköy kaymakamı Murat Güneş, Dağdibi ve Eşmepınar köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 8 Ağustos 2019 tarihinden Denizli’nin Kale Kaymakamlık görevini yürütürken, Hasköy Kaymakamlığına atanan Kaymakam Murat Güneş, köy ziyaretlerine başladı. Kaymakam Güneş ilk olarak Dağdibi köyünü ziyaret etti. İlk önce Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü ve Dağdibi köyü muhtarı ile birlikte Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihale edilen ve yapımı tamamlanan, yapımı devam eden menfezleri yerinde inceleyen Kaymakam Güneş, ardından kilitli parke döşemesi çalışmalarını yerinde inceledi. Firma yetkilileri ve çalışanlardan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Güneş, daha sonra İstihkam Asteğmen Şehit Cengiz Uslu’nun mezarını ziyaret ederek dua etti. Vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Güneş, daha sonra Eşmepınar köyünü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında köyde bulunan kahvehanede oturup vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Güneş, ardından Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü ve köy muhtarı ile birlikte köyde yapımı tamamlanan menfezleri yerinde inceledi. Kaymakam Güneş, köy ziyaretlerinin ardından ilçeye döndü.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:54
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