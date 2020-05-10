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Aktüel

Kaymakam Görmüş anneleri unutma

Iğdır’ın Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş, anneleri ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 17:26:11 -
Kaymakam Görmüş anneleri unutma

Iğdır’ın Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş, anneleri ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.


Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş, ilçede bulunan anneleri evlerinde ziyaret ederek, hediye ve çiçek takdim ederek Anneler Günü’nü kutladı. Kaymakam Görmüş, “Başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere en değerli varlığımız, baş tacımız annelerimizi sevgi ve saygı ile selamlıyor, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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