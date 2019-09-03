Kaymakam Erdemir: "Devlet, şehit ailelerimizin her zaman yanında"

Kırıkkale’nin Keskin ilçesine 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile atanan Kaymakam Tekin Erdemir, ilk ziyaretini şehit ailesine gerçekleştirdi.

2018 yılında Irak’ın kuzeyinde sürdürülen operasyon sırasında, terör örgütü PKK’lılarla girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Türken’in (29) ailesini ziyaret eden Kaymakam Tekin Erdemir, şehit babası Yaşar Türken ile bir süre sohbet etti.

Devlet olarak şehit ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Kaymakam Erdemir, "Bu cennet vatan uğruna hayatını veren şehitlerimiz sayesinde huzur ve güven içinde yaşamaktayız. Devlet olarak şehit ailelerimizin her zaman yanındayız. Onların hayır duaları bizler için en büyük motivasyondur" dedi.

Şehit babası Türken ise Kaymakam Erdemir’in yapmış olduğu anlamlı ziyaret için teşekkür etti.