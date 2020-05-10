Kaymakam Duru ilçedeki 11 asırlık çınarın Anneler Günü’nü kutladı

Develi Kaymakamı Murat Duru, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ’Cennet Anneleri’ projesi çerçevesinde 102 yaşındaki Zümrüt Güney’i ve 100 yaşındaki Sultan Coşkun başta olmak üzere 100 yaşını doldurmuş 11 asırlık çınarı evinde ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ’Cennet Anneleri’ projesi çerçevesinde 102 yaşındaki Zümrüt Güney’i evinde ziyaret etti. Zümrüt Güney’in Anneler Günü’nü kutlayan Kaymakam Duru, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun selamlarını ileterek, "Dünyamız bugün büyük bir salgın hastalıkla mücadele ediyor. Siz değerli annelerimiz belki de ilk kez alıştığınız ve hak ettiğiniz kalabalık ziyaretlerden uzaksınız. Bilmenizi isteriz ki bir asırlık tecrübeniz ve bilgeliğinizin ışığında bizlerin en değerli varlığı siz annelerimizsiniz. "Cennet annelerin ayakları altındadır." Bu belge devletimizin siz annelerimize minnetinin karşılığı olarak Sakarya İlinde "Cennet Anneleri" ormanında adınıza dikilen ağacın hatırasıdır. Ellerinizden sevgi ve muhabbetle öpüyorum" yazılı mesajını da teslim etti.

Kaymakam Duru, 100 yaşındaki Sultan Coşkun’u da ziyaret ederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun mesajını okudu. Kaymakam Duru, ilçede 100 yaşını dolduran 11 kişiyi tek tek evlerinde ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.