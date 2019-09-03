0553 313 94 23

Kaymakam Dundar ile Belediye Başkanı Ensari yapımı devam eden merkez Camii inşaatında incelemelerde bulundular.

Van’ın Çaldıran Kaymakam Tekin Dundar ile Belediye Başkanı ŞefikEnsari, yapımı devam eden merkez camiinde incelemelerde bulundular.

03 Eylül 2019 Salı 12:40
Kaymakam Dundar ile Belediye Başkanı Ensari yapımı devam eden merkez Camii inşaatında incelemelerde bulundular.

Van’ın Çaldıran Kaymakam Tekin Dundar ile Belediye Başkanı ŞefikEnsari, yapımı devam eden merkez camiinde incelemelerde bulundular.


Eski merkez camisinin ibadete yetersiz kalması sebebiyle Kaymakam Tekin Dundar tarafından yıktırılarak yerine 2 bin 500 kişilik camii inşaatı yapımına başlandı. Tek kubbe ve dört minaresi bulunan merkez camii inşaatını ziyaret eden Kaymakam Dundar ve Başkan Ensari, burada incelemelerde bulunarak inşaat çalışanlarından bilgiler aldılar. Camii inşaatının sonlarına gelindiğini çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Kaymakam Dundar, ”İlçemizde eski merkez camimiz 450 kişinin bir anda ibadet yapabileceği bir yapıydı. İlçemiz hızla gelişmekte ve göç almaktadır. Camimiz ibadete yetersizdi. Eski camimizi yıkarak yerine ilçemiz tarihine ve insanlarına yakışır bir cami inşa etmeye başladık. Camimizde 2 bin 384 seccade bulunmaktadır. Bir anda en az 2 bin 500 kişinin ibadet edebileceği tek kubbe 4 minareden oluşan merkez camimiz lavabolar, Kur’an kursu, idari bölümleri içinde barındırdığı bir yapıya sahiptir. İnşaatımızın yüzde 95 tamamlanmıştır. İçindeki nakkaşların ve iç dekorasyonlarla birlikte bir hafta içinde tamamlanması ile en geç bir ay içinde ibadete açılmasını planlıyoruz. Yeni merkez camisinin tamamlanması ile ilçenin en az 50 yıllık cami ihtiyacı çözmüş bulunacağız” dedi.


Belediye Başkanı şefik Ensari ise, ”İlçemizde 1996 yılında bir hayırsever tarafından ilçemizde 450 kişilik merkez camimiz yaptırıldı. Ancak ilçenin gelişmesi ve büyümesiyle ibadete yetersiz kaldı. İlçe kaymakamımız kayyum olarak belediye başkanlığına vekalet ettikleri dönemde merkez camimizi yıktırarak yerine 2 bin 500 kişinin bir anda ibadet edebileceği bir cami inşaatının yapımına başladılar. Yapılan merkez camimizin tamamlanması halinde camimiz ilçemizin sembolü haline gelecektir. Caminin nakkaş ve minareleri tamamlanarak inşaatın tamamlanmasına yüzde beşlik eksikler kalmıştır inşallah bu da yakın bir tarihte bitirilerek ilçemizin en az 50 yıllık cami ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Merkez camimizin bir an önce ibadete açılması için Çaldıran Belediyesi olarak elimizden gelebilecek her türlü desteği yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz” dedi.


İlçe sakinleri ise, ilçenin sembolü haline gelen merkez caminin yapımında Kaymakama teşekkür ederek, “En az 50 yıllık cami ihtiyacımız karşılandı. İlçenin her bir yerinde ayrı ayrı eserler bırakarak adını gelecek nesillere aktaracak olan Kaymakamdan Allah razı olsun” şeklinde konuştular.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MGC Başkanı Karaduman vefat etti
    1. MGC Başkanı Karaduman vefat etti
    2. Çocuğunuzu okula alıştırmanın 7 yolu
    3. Vali ve büyükşehir başkanvekili Yaman,..
    4. “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını..
    5. Türkiye genelinde radarla hız denetimi
    6. Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü maçı..
    7. Mersin Kenti Edebiyat Ödülünün bu..
    8. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    9. Yürüyüş Yolu’nda huzur denetimi
    10. Caminin kubbesindeki kurşun levhaları..
    11. Libya açıklarında 108 göçmen kurtarıldı
    12. Kaymakam Dundar ile Belediye Başkanı..
    13. İncir ihracatında ilk gemi 26 Eylül’de..
    14. Mersin metrosu yatırım programına..
    15. Bisiklet sürücüsü ölümden döndü
    16. Dorian Kasırgası bin 300'den fazla..
    17. Barış yüzücüleri: “Ambargolara karşı..
    18. Çocuklarınızı doğadan uzak tutmayın
    19. Kayak Milli Takımı Niğde’de Kampa Girdi
    20. Ünal Karaman, Şenol Güneş’i yakaladı
    21. TR83 Bölgesi TÜFE değişim oranı
    22. Kendini polis olarak tanıtıp hırsızlık..
    23. Uyuşturucu tacirlerine geçit yok
    24. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    25. Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr...
    26. Yemen'deki hapishane saldırısında ölü..
    27. Kaymakam Köken’e gelen çiçekler açık..
    28. Miraç’a Antalyaspor formalı doğum günü..
    29. Menzili 76 kilometreyi aşan Şimşek'e..
    30. Yunanlıları çıldırtan fotoğrafla..
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız