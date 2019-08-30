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Kaymakam Dülgeroğlu, vatandaşlarla vedalaşarak ilçeden ayrıldı

İçişleri Bakanlığının son kararnamesi ile Artvin’in Arhavi İlçe Kaymakamlığı’na atanan Kulp Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu, ilçede düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasının ardından, Hükümet Konağı bahçesinde, ilçede görev yapan daire amirleriyle, muhtarlarla ve vatandaşlarla vedalaşarak helallik istedi.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:33
Kaymakam Dülgeroğlu, vatandaşlarla vedalaşarak ilçeden ayrıldı

İçişleri Bakanlığının son kararnamesi ile Artvin’in Arhavi İlçe Kaymakamlığı’na atanan Kulp Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu, ilçede düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasının ardından, Hükümet Konağı bahçesinde, ilçede görev yapan daire amirleriyle, muhtarlarla ve vatandaşlarla vedalaşarak helallik istedi.


Vatandaşlarla vedalaşan Dülgeroğlu, "Malumunuz dört yıl önce Kulp’ta göreve başladığımız andan itibaren, devletimizin ve milletimizin hassasiyetleri doğrultusunda dört yıllık bir süreçte Kulp Kaymakamlığı, bunun yanında iki buçuk yıl da belediye başkanlığı vekili görevini ifa ettik. Memleketimizin güzel bir coğrafyasında, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde vatandaşlarımıza hizmet etme şerifine laik olduk. Ben bu anlamda görev süremiz boyunca bize maddi ve manevi anlamda desteğini hiç bir zaman esirgemeyen Kulplu hemşerilerime, beraber çalışmaktan zevk ve haz aldığım çalışma arkadaşlarıma, ilçemizin saygıdeğer protokol üyelerine ve bütün Kulplu hemşerilerime şükranlarımı arz ediyorum. Değerli kardeşlerim malumunuz bizler kamu görevlileriyiz, kamu görevlileri devletimizin takdir etmiş olduğu süreler çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti bayrağının dalgalandığı her yerde onuruyla, şerefiyle vatana, millete ve memlekete hizmet etmek için görev yaparlar. Bizde bu doğrultuda, devletimizin hassasiyetlerine uygun bir şekilde görevimizi ifa etmeye çalıştık. Tabi görevimizi ifa ederken hepimiz kamu görevlileriyiz, eğer her hangi birinizin kalbini kırdıysak, üslubumuzda her hangi bir hata olduysa, üslubumuzdaki hatalardan kaynaklı her hangi bir çalışma arkadaşımızın kalbini kırdıysak eğer, her hangi bir vatandaşımızın kalbini kırmışsak haklarınızı helal edin, benden yana eğer görev yapmış olduğum süre çerçevesinde her hangi birinizin hakkı bana geçtiyse haklarım helal olsun" dedi.


Konuşmanın ardındakendisini uğurlamaya gelen vatandaşlarla tek tek vedalaşan Kaymakam Dülgeroğlu ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:33
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