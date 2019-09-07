0553 313 94 23

Kaymakam Doğramacı’dan yoğun iş temposu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine yeni atanan Kaymakam Osman Doğramacı gelir gelmez, köy, okul, iş yeri, fabrika ve ilçede yapılan çalışmaları ziyaret ve incelemeler de bulunurken, vatandaşlarla da bir araya geldi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:38
Kaymakam Doğramacı’dan yoğun iş temposu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine yeni atanan Kaymakam Osman Doğramacı gelir gelmez, köy, okul, iş yeri, fabrika ve ilçede yapılan çalışmaları ziyaret ve incelemeler de bulunurken, vatandaşlarla da bir araya geldi.


Kaymakamı Osman Doğramacı, ilk geldiğinde beri ziyaretlerine ara vermeden sürdürürken gün boyu yoğun tempoyla inceleme ve ziyaretlerle günü tamamladı. İlk olarak, İmam Hatip Okulu ziyaret etti. Okul müdürleri ile bir araya gelen Kaymakam Doğramacı, ilçenin eğitimi hakkında bilgi alırken, çocukların daha iyi eğitim alması için, sağlıklı gelecek nesil yetiştirmek herkesin üzerinde görevleri olduğu ve önemine değindi. Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü binasına geçen Kaymakam Doğramacı, odaları gezip personelleri ziyaret ederek İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı’dan bilgiler aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde bir süre kalan Kaymakam Doğramacı, ilçenin Yeni Mahallede bulunan plastik fabrikasını ziyaret ettikten sonra ilçeye bağlı Bağdaş ve Suüstü köylerini gitti. Köy halkıyla bir araya gelen Kaymakam Doğramacı, hem tanışma hemde sıkıntılarını dinledi. Suüstü köyünde davet üzerine gittiği eve yemeğe misafir oldu. Daha sonra Bağdaş İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden Kaymakam Doğramacı, Büyükçiftlik beldesinde bulunan su fabrikasını ziyaret etti. Bölge de ilk ve tek olan su tesisini yakında incelerek tesis hakkın bilgi alan Kaymakam Doğramacı, ilçe dönüşü Dilektaş köyü yolunda yol yapım çalışmalarını yürüten işçileri ziyaret etti. Çalışmaların yürütüldüğü yerde inceleme yapan Kaymakam Doğramacı, daha sonra ilçeye döndü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahya Belediyesi’nden sünnet şöleni
    1. Kütahya Belediyesi’nden sünnet şöleni
    2. Sahte polis 6 ay boyunca kaldığı ev..
    3. Kastamonu'da otomobil devrildi: 2 ölü,..
    4. Sağlık personeli alım ilanları İŞKUR..
    5. AVM Perakende Ciro Endeksi arttı
    6. Trump'la ilgili bomba iddia: Sınırlama..
    7. Mersin’i daha da güzelleştirmek için..
    8. Büyükşehir’in kent içi turlarına büyük..
    9. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk..
    10. Park halindeki araçlara çarpıp..
    11. hepsiburada.com kazandırıyor
    12. Teröristlere konuşan FETÖ'cü Enes..
    13. Uyuşturucuyu bahçeye bidonlarla..
    14. Sabiha Gökçen Havalimanı’na Stevie’den..
    15. Türk grafikçinin Oscar ödüllü filme..
    16. Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım..
    17. Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt’i..
    18. Tünelde rekor delme bitti! Metroda..
    19. Ulusal görme taramasıyla bozukluklar..
    20. Kara Şükrü Mezarlığı’nın durumu içler..
    21. Turkcell’den Engelsiz Sinema Şenliği
    22. Aslanapa üretiyor
    23. (Özel) Taş plaklarla zamanda yolculuk
    24. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    25. Sındırgı’da kaçak sigara operasyonu
    26. Aslanapa’da cami cemaati ve..
    27. (Özel) Polatlı’da Yunan ordusuna ait..
    28. Tek dal sigara imalathanesi kuran..
    29. (Özel) Okul çantası ağrı yapıyor
    30. Kısırlık tedavisinde "bitkisel ürün"..
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken Kaftancıoğlu, İmamoğlu ve Alparslan Kuytul çıkışı!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...