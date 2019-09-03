Kaymakam Doğramacı gazetecilerle bir araya geldi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine yeni atanan Kaymakam Osman Doğramacı, aktif şekilde gazetecilik yapan ulusal ve yerel gazetecilerle bir araya geldi.

Yüksekova ilçesinde aktif gazetecilik yapan İhlas Haber Ajans muhabiri Yüksekova temsilcisi Metin Tek, Anadolu Ajans muhabiri Yüksekova temsilcisi Ulaş Güven, Demirören Haber Ajans muhabiri Yüksekova temsilcisi Yaşar Kaplan ve yerel gazeteci Yüksekova Haber Muhabiri Ömer Oğuz ile bir araya geldi. Gazetecileri makamında kabul eden, Kaymakam Doğramacı, bir süre sohbet ederek Yüksekova’nın gelişimi için fikir alışverişi yaparak, tüm halkla gönül bağı kurup ilçeyi Türkiye’nin kalbine taşımak olsun görevlerinin başında olduğunu söyledi.

Gazeteciler ise, göreve başlayan Kaymakam Doğramacı’ya yeni görevinde hayırlı olmasını dilediler.Kaymakam Doğramacı ise Duyduğu memnuniyetten dolayı Gazetecilere başarılar dileyerek teşekkür etti.