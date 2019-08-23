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Kaymakam Cinbir’e veda yemeğinde sevgi seli

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Kocaeli merkez ilçe İzmit Kaymakamlığına atanan Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke Belediyesi mesire alanında Silifke Belediyesi ve Silifke Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemekle Silifke’ye veda etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:40
Kaymakam Cinbir’e veda yemeğinde sevgi seli

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Kocaeli merkez ilçe İzmit Kaymakamlığına atanan Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke Belediyesi mesire alanında Silifke Belediyesi ve Silifke Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yemekle Silifke’ye veda etti.


Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çetin, MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay, CHP İlçe Başkanı Cemil Sungur, kurum amirleri ve personelinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı veda yemeğinde, Silifke’deki odalar adına Silifke Ticaret Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, muhtarlar adına Türkiye Muhtarlar Derneği Silifke Şube Başkanı Murat Temur, STK’lar adına Türk Hava Kurumu Başkanı Mustafa Arıcan, sanayi esnafı adına Ahmet Turgut birer konuşma yaptı.


Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok yaptığı konuşmada, “Silifke’ye kattığı değerler ve hizmetlerden dolayı Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir’e teşekkürlerimizi sunarız, yeni görev yerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.



“Silifke’yi hiçbir zaman unutmayacağım”


Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir ise Silifke’yi ve Silifkelileri hiçbir zaman unutmayacağını belirterek, “Böylesi bir akşamı Silifke’de son kez yaşıyor olmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyim. Silifke’nin var olan bir marka değeri var. Çalışma arkadaşlarımla, sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerimizle, belediyemizle Silifke için üretmeye çalıştık. Silifke’nin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek ve Silifke’nin sahip olduğu zenginlikleri bu milletin hizmetine sunmak gibi bir sorumluluğumuz vardı. Bu anlayışla 29 Eylül 2014 tarihinde göreve başladığımız Silifke’de, Silifkelilere bir evlat, bir kardeş, bir arkadaş olmaya çalışırken, bir taraftan da bu topraklara neler yapılabilir, yine Silifke’de kimsesizlerin kimsesi nasıl olunabilir, dokunmadığımız bir gönül nasıl kalmaz, bize ulaşamayan nasıl olmaz, biz insanlara nasıl ulaşabiliriz; onun gayreti içerisindeydik. İşimiz çoktu. İşimiz çok olunca bir yerlerden başlıyorsunuz ama acele etmek de zorundasınız. Anlaşıldığımızı görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Silifke’den ayrılırken yapılanları sayacak değiliz ama biz sadece işimizi yaptık. 52 yaşındayım, 30 yıldır çok şükür ki, memleketin doğusunda, batısında, güneyinde kuzeyinde görev yaptım. Okuma yazma bilmeyen bir ananın, okuma yazmayı askerde öğrenmiş bir babanın oğlu olarak yüce Rabbimin bana bahşettiği bir görev olarak gördüm kaymakamlığı” dedi.



“Silifke’de gönül kapılarınıza taht kurmak istedim”


Silifke’ye gelmelerinin ailesi adına iyi olduğunu, Silifke’de 5 yıl yaşamış olmaktan mutlu olduklarını vurgulayan Cinbir, “Silifke’de gönül kapılarınıza taht kurmak istedim. Bunu yaparken de eşim çok yardımcı oldu. Değerli dostlar; şimdi ayrılık zamanı, şimdi yolculuk zamanı. Bizim kapımız, gönlümüz açık olacak. Bir gün Silifke’ye yolumuz düştüğünde her kapıyı çalıp biz geldik diyebileceğimizi biliyorum. İster açar ister açmazsınız ama o kapı ısrarla çalınacaktır. Silifkelileri bu parlak ve aydınlık yarınlarda hayatlarını devam ettirmelerini diliyorum. Bu buluşmada emeği geçen belediye başkanımıza, kaymakamlığımızın yazı işleri müdürlüğüne, personelimize ve siz değerli Silifkelilere, herkese teşekkür ediyorum. Var olun sağ olun, Allah’a emanet olun” diye konuştu.


Veda konuşmasının ardından başta Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok olmak bir çok kurum ve kuruluş temsilcisi, Cinbir’e plaket ve teşekkür belgesi takdim ettiler. Programın sonunda Cinbir katılan konuklarla tek tek vedalaştı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:40
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