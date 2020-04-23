  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kaymakam Can’dan 23 Nisan’da dünyaya gelen çocuğa sürpriz

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can, 23 Nisan günü dünyaya gelen çocuğa sürpriz yaparak doğum gününü ve bayramını kutladı.

2020-04-23 16:41:30 -
Kaymakam Can’dan 23 Nisan’da dünyaya gelen çocuğa sürpriz

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Adem Can, 23 Nisan günü dünyaya gelen çocuğa sürpriz yaparak doğum gününü ve bayramını kutladı.


Kaymakam Adem Can, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez ile 10 yaşındaki 3. Sınıf öğrencisi Ruken Koç’u evinde ziyaret etti. Burada minik Ruken için pasta kesilerek doğum günü kutlanırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da kutlanarak çeşitli hediyeler verildi.


Ziyaretten konuşan Çaldıran Kaymakamı Adem Can, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu belirterek, “Bugün Ruken kızımızın doğum günü. İki bayramı bir arada kutluyoruz. Bize göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bizlere Türk bayrağı hediye etmelerinden ve hassas davranışlarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Ruken kızımıza nice güzel mutlu yıllar diliyorum” dedi


Ruken Koç ise 23 Nisan’da dünyaya geldiğini belirterek, “Bu yıl doğum günümü kutlamayı düşünmüyordum. Korona virüsten dolayı okullar da kapalıydı. Bayramı da kutlayamadım. Kaymakam amca evimize gelerek bana pasta getirdi ve doğum günümü hep birlikte kutladık. Çok mutlu oldum” dedi.


Minik Ruken ve kardeşleri, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kaymakam Can ve beraberindekileri uğruladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı