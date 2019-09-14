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Kaymakam Çam aşure programına katıldı

Mardin Yöresel Tatlar ve Dobelan Derneği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:31
Kaymakam Çam aşure programına katıldı

Mardin Yöresel Tatlar ve Dobelan Derneği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi. Programa katılan Kaymakam Hüseyin Çam, “Benim tek isteğim ve arzum farklılığımız zenginliğimiz olsun. Farklılığımız ayrışmamızın değil, kültür zenginliğimizin bir göstergesi olsun” dedi.


Merkezi Kızıltepe’de bulunan Mardin Yöresel Tatlar ve Dobelan Derneği geleneksel 5. aşure etkinliği düzenledi. Etkinliğe Kaymakam Hüseyin Çam, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Aydın Yücedağ, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kaymakam Çam ve beraberindekiler vatandaşlara aşure ikram etti. Sözlerine Hikmet Ölçer’i kutlayarak başlayan Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam, “Bu ortamı hazırlayan değerli kardeşlerimize ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Katılım gösteren bütün misafirlerimize de Hikmet Ölçer arkadaşım adına ben teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah nice böyle güzel programlarda bir ve beraber olarak kardeşçe bulunmak temennisinde bulunuyorum” diye konuştu.


Kerbela olayının İslam alemi için çok önemli olduğunu vurgulayan Çam, “Muharrem ayı bütün İslam dünyasında en önemli olayların geçtiği ay, özellikle bizim her daim yüreğimizi dağlayan Kerbela olayının gerçekleşmiş olduğu günlerdeyiz. Kerbela olayı İslam aleminde halen yarası dinmeyen, halen yarası akan bir olay. Bizler ümmet olarak o olaydan ders alarak birbirimizi olabildiğince seveceğiz. Birbirimizin farklılığını ayrışma noktasında birbirimize düşman olma, husumet gütme noktasında değil birbirimize olan kardeşliğimizi artırma noktasında kullanacağız” şeklinde konuştu.



"Farklılıklar kültür zenginliğimizin göstergesi olsun"


Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu belirten Çam, “Az önce aşurelerimizi tattık. Aşureye tat veren husus aşurenin çeşitliliğidir. A’dan Z’ye bütün hububatlar ve meyveler aşurenin içerisinde olur. Belki portakal ve fındığın tadı ayrıdır ama aşurede bulunan tadı ayrıdır. Bizimde millet olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak, 82 milyon vatandaş olarak farklılıklarımız var. Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Laz ve Çerkez’imiz var. Eğer biz bu aşure gibi millet olarak, bir ve beraber tatlı olabilmek istiyorsak, kuvvetli olabilmek istiyorsak bu zenginliğimizi kendi özümüzden bir şeyler kaybetmeden bu zenginliğimizi harmanlayabilmemiz ve muhabbetimizi artırabilmemiz gerekiyor. Benim tek isteğim ve arzum farklılığımız zenginliğimiz olsun. Farklılığımız ayrışmamızın değil kültür zenginliğimizin bir göstergesi olsun” ifadelerini kullandı.


Programı düzenleyen Mardin Yöresel Tatlar ve Dobelan Derneği Başkanı Hikmet Ölçer ise, “Bu yıl aşure etkinliğimizin 5’incisini düzenlemiş bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza kendi elimizle hazırladığımız aşureyi ikram ettik. İnşallah birliğimiz ve beraberliğimiz daim olur. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:31
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